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Глава МЗС: масована атака РФ – відповідь Путіна на ідею "різдвяного перемирʼя"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 11:12
Глава МЗС: масована атака РФ – відповідь Путіна на ідею різдвяного перемирʼя
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що останній масований обстріл України свідчить про небажання Росії погоджуватись на пропозиції "перемирʼя".

Джерело: Сибіга у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, нинішній різдвяний терор – це "відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я".

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Нагадаємо, ідею такого "перемирʼя" активно просувала Угорщина, водночас в Україні наголошували, що "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони".

"Одна російська ракета пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії, нагадуючи, що Росія загрожує не лише Україні", – додав він, імовірно маючи на увазі дані моніторингових пабліків.

Як відомо, румунська сторона поки не підтверджує дані про проліт російської ракети над своєю територією.

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У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

На цьому тлі Польща піднімала в повітря авіацію та приводила в бойову готовність наземну протиповітряну оборону.

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