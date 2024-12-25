Глава МЗС: масована атака РФ – відповідь Путіна на ідею "різдвяного перемирʼя"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що останній масований обстріл України свідчить про небажання Росії погоджуватись на пропозиції "перемирʼя".

Джерело: Сибіга у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, нинішній різдвяний терор – це "відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я".

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Нагадаємо, ідею такого "перемирʼя" активно просувала Угорщина, водночас в Україні наголошували, що "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони".

"Одна російська ракета пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії, нагадуючи, що Росія загрожує не лише Україні", – додав він, імовірно маючи на увазі дані моніторингових пабліків.

Як відомо, румунська сторона поки не підтверджує дані про проліт російської ракети над своєю територією.

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У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

На цьому тлі Польща піднімала в повітря авіацію та приводила в бойову готовність наземну протиповітряну оборону.