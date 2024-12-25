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Глава МИД: массированная атака РФ – ответ Путина на идею "рождественского перемирия"

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 11:12
Глава МИД: массированная атака РФ – ответ Путина на идею рождественского перемирия
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что последний массированный обстрел Украины свидетельствует о нежелании России соглашаться на предложения "перемирия".

Источник: Сибига в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: По словам Сибиги, нынешний рождественский террор – это "ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном „рождественском перемирии".

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Напомним, идею такого "перемирия" активно продвигала Венгрия, в то же время в Украине отмечали, что "никакого реального „рождественского перемирия" на столе не существует", а озвученные якобы предложения - "это пиар венгерской стороны".

"Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напоминая, что Россия угрожает не только Украине", – добавил он, вероятно имея в виду данные мониторинговых пабликов.

Как известно, румынская сторона пока не подтверждает данные о пролете российской ракеты над своей территорией.

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В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более 70 ракет и более ста дронов, украинской противовоздушной обороне удалось сбить "более 50 ракет и значительную часть дронов".

На этом фоне Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в боевую готовность наземную противовоздушную оборону.

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