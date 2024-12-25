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ВСУ ударили по пункту управления россиян на Курщине – СтратКом

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 13:23
ВСУ ударили по пункту управления россиян на Курщине – СтратКом
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Защитники ударили по расположению пункта управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области.

Источник: СтратКом ВСУ в Facebook, Meduza

Дословно СтратКом: "Этой ночью ВСУ нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОБрМП Вооруженных сил Российской Федерации, который находился в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов.

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Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей Вооруженных сил РФ координировать военные операции против народа Украины".

Детали: Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

Российские Telegram-каналы, со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области утверждают, что в результате атаки на Льгов есть погибшие.

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