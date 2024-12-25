Міноборони допустило до постачання вітчизняний безпілотник "Щедрик"

Українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик", який може стежити за ворогом вдень і вночі.

Джерело: Міноборони України

Дослівно міністерство: "Комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод".

Реклама:

Деталі: Як зазначили в оборонному відомстві, літальний апарат стійкий до поривів вітру, екстремальних температур - як морозу, так і спеки, а заряду батареї вистачає на тривалий час безперервної роботи.

В Міноборони заявили, що можливості "Щедрика" дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника.

Читайте також: Залишили росіян без "очей". Як і чим українська армія нарешті збиває ворожі розвідувальні дрони.