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Міноборони допустило до постачання вітчизняний безпілотник "Щедрик"

Українська правдаСереда, 25 грудня 2024, 13:40
Міноборони допустило до постачання вітчизняний безпілотник Щедрик
Фото: Міноборони

Українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик", який може стежити за ворогом вдень і вночі.

Джерело: Міноборони України 

Дослівно міністерство: "Комплекс "Щедрик" складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод".

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Деталі: Як зазначили в оборонному відомстві, літальний апарат стійкий до поривів вітру, екстремальних температур - як морозу, так і спеки, а заряду батареї вистачає на тривалий час безперервної роботи.

В Міноборони заявили, що можливості "Щедрика" дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника. 

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Міноборонибезпілотники
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