Минобороны допустило к поставке отечественный беспилотник "Щедрик"

Украинское оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик", который может следить за врагом днем и ночью.

Источник: Минобороны Украины

Дословно министерство: "Комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов. Последние оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех".

Реклама:

Детали: Как отметили в оборонном ведомстве, летательный аппарат устойчив к порывам ветра, экстремальным температурам - как морозу, так и жары, а заряда батареи хватает на длительное время непрерывной работы.

В Минобороны заявили, что возможности "Щедрика" позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника.

Читайте также: Оставили россиян без "глаз". Как и чем украинская армия наконец сбивает вражеские разведывательные дроны.