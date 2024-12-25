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Минобороны допустило к поставке отечественный беспилотник "Щедрик"

Украинская правдаСреда, 25 декабря 2024, 13:40
Минобороны допустило к поставке отечественный беспилотник Щедрик
Фото: Минобороны

Украинское оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик", который может следить за врагом днем и ночью.

Источник: Минобороны Украины 

Дословно министерство: "Комплекс "Щедрик" состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов. Последние оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех".

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Детали: Как отметили в оборонном ведомстве, летательный аппарат устойчив к порывам ветра, экстремальным температурам - как морозу, так и жары, а заряда батареи хватает на длительное время непрерывной работы.

В Минобороны заявили, что возможности "Щедрика" позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника. 

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Минобороныбеспилотники
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