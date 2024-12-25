Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на великому полігоні в Росії – джерело
За атакою на полігон "Кадамовський" у Новочеркаську Ростовської області РФ 22 грудня стоїть Служба безпеки України.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах
Деталі: За словами джерела УП, цей полігон є одним із найбільших у Росії.
В ніч на 22 грудня там розквітла пекельна "бавовна".
Після влучання дронів СБУ був вибух та подальша детонація боєприпасів на складі.
За словами співрозмовника УП, внаслідок атаки ворожий склад було повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку.
Що передувало: 22 грудня паблік Astra повідомив, що внаслідок атаки на Ростовську область РФ було пошкоджено найбільший російський військовий полігон "Кадамовський".
Зазначалося, що щонайменше 4 безпілотники поцілили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіановський Новочеркаська. Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Поруч із полігоном дислокується 150-та мотострілецька дивізія.