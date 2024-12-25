Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на великому полігоні в Росії – джерело

За атакою на полігон "Кадамовський" у Новочеркаську Ростовської області РФ 22 грудня стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела УП, цей полігон є одним із найбільших у Росії.

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В ніч на 22 грудня там розквітла пекельна "бавовна".

Після влучання дронів СБУ був вибух та подальша детонація боєприпасів на складі.

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За словами співрозмовника УП, внаслідок атаки ворожий склад було повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку.

Що передувало: 22 грудня паблік Astra повідомив, що внаслідок атаки на Ростовську область РФ було пошкоджено найбільший російський військовий полігон "Кадамовський".

Зазначалося, що щонайменше 4 безпілотники поцілили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіановський Новочеркаська. Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Поруч із полігоном дислокується 150-та мотострілецька дивізія.