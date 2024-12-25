Дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов на крупнейшем полигоне в России – источник

За атакой на полигон "Кадамовский" в Новочеркасске Ростовской области РФ 22 декабря стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника УП, этот полигон является одним из крупнейших в России.

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В ночь на 22 декабря там расцвела "бавовна".

После попадания дронов СБУ был взрыв и последующая детонация боеприпасов на складе.

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По словам собеседника УП, в результате атаки вражеский склад был полностью уничтожен. Именно его враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении.

Что предшествовало: 22 декабря паблик Astra сообщил, что в результате атаки на Ростовскую область РФ был поврежден крупнейший российский военый полигон "Кадамовский".

Сообщалось, что как минимум 4 беспилотника попали по территории военного полигона "Кадамовский" в поселке Персиановский Новочеркасска. В результате атаки на складе с боеприпасами на полигоне начался пожар и детонация. Рядом с полигоном дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.