В авіатрощі літака, який летів з Баку до Грозного, загинули 38 людей

Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.

Джерело: "Интефракс", "Радио Азаттык"

Пряма мова Бозумбаєва: "Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих".

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Деталі: Він уточнив, що з метою ідентифікації тіл буде призначено відповідні експертизи.

Кадри після авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного pic.twitter.com/RUPgougv7p — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 25, 2024

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