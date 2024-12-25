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В авіатрощі літака, який летів з Баку до Грозного, загинули 38 людей

Станіслав ПогоріловСереда, 25 грудня 2024, 18:04
В авіатрощі літака, який летів з Баку до Грозного, загинули 38 людей
місце падіння літака, фото: Getty Images

Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.

Джерело: "Интефракс", "Радио Азаттык"

Пряма мова Бозумбаєва: "Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих".

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Деталі: Він уточнив, що з метою ідентифікації тіл буде призначено відповідні експертизи.

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Що було раніше:

  • У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
  • Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".

авіаКазахстанЧечнякатастрофи
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