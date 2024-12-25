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В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек

Станислав ПогориловСреда, 25 декабря 2024, 18:04
В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек
место падения самолета, фото: Getty Images

В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.

Источник: "Интефракс", "Радио Азаттык"

Прямая речь Бозумбаева: "Ситуация не очень хорошая, 38 погибших".

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Детали: Он уточнил, что с целью идентификации тел будут назначены соответствующие экспертизы.

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Что предшествовало:

  • В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
  • Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".

авиаКазахстанЧечнякатастрофы
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