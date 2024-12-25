В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек

В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.

Источник: "Интефракс", "Радио Азаттык"

Прямая речь Бозумбаева: "Ситуация не очень хорошая, 38 погибших".

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Детали: Он уточнил, что с целью идентификации тел будут назначены соответствующие экспертизы.

Кадри після авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного pic.twitter.com/RUPgougv7p — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 25, 2024

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