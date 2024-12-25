В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек
Среда, 25 декабря 2024, 18:04
В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
Источник: "Интефракс", "Радио Азаттык"
Прямая речь Бозумбаева: "Ситуация не очень хорошая, 38 погибших".
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Детали: Он уточнил, что с целью идентификации тел будут назначены соответствующие экспертизы.
Кадри після авіатрощі літака Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного pic.twitter.com/RUPgougv7p— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 25, 2024
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Что предшествовало:
- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
- Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".