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Спецпредставник Трампа засудив ракетну атаку РФ проти України на Різдво

Марія Ємець, Олександр ШумілінСереда, 25 грудня 2024, 18:42
Спецпредставник Трампа засудив ракетну атаку РФ проти України на Різдво
Фото: Getty Images

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Келлога у Twitter

Деталі: Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під обстрілом.

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"Влаштовувати масовані атаки ракетами й дронами у день народження Господа – це неправильно", – наголосив він, додавши, що "світ пильно стежить за діями обох сторін".

"США більш ніж будь-коли налаштовані забезпечити мир у цьому регіоні", – додав він.

Минулого тижня в МЗС України повідомили, що українська сторона і команда Трампа вже мають попередню домовленість про дату візиту Келлога в Україну.

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Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби "вислухати позицію сторін". Водночас, за інформацією Reuters, Келлог планує візити в Київ та європейські столиці, але не в Росію.

Читайте також статтю "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

війнаСШАракетний удар
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