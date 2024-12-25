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Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ против Украины на Рождество

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 25 декабря 2024, 18:42
Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ против Украины на Рождество
Фото: Getty Images

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в Twitter

Детали: Кэллог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.

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"Устраивать массированные атаки ракетами и дронами в день рождения Господа – это неправильно", – подчеркнул он, добавив, что "мир пристально следит за действиями обеих сторон".

"США более чем когда-либо настроены обеспечить мир в этом регионе", – добавил он.

На прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что украинская сторона и команда Трампа уже имеют предварительную договоренность о дате визита Келлога в Украину.

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Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы "выслушать позицию сторон". В то же время, по информации Reuters, Кэллог планирует визиты в Киев и европейские столицы, но не в Россию.

Читайте также статью "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.

войнаСШАракетный удар
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