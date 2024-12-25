Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ против Украины на Рождество
Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в Twitter
Детали: Кэллог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.
"Устраивать массированные атаки ракетами и дронами в день рождения Господа – это неправильно", – подчеркнул он, добавив, что "мир пристально следит за действиями обеих сторон".
"США более чем когда-либо настроены обеспечить мир в этом регионе", – добавил он.
На прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что украинская сторона и команда Трампа уже имеют предварительную договоренность о дате визита Келлога в Украину.
Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы "выслушать позицию сторон". В то же время, по информации Reuters, Кэллог планирует визиты в Киев и европейские столицы, но не в Россию.
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