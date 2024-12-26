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Росіяни били по дев’яти громадах Сумщини, близько сотні вибухів за добу

Ольга Глущенко Четвер, 26 грудня 2024, 02:58
Росіяни били по дев’яти громадах Сумщини, близько сотні вибухів за добу
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, пролунало 95 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Есманьській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дроном – 27 вибухів.

Глухівську громаду атакував FPV-дронами, 4 вибухи.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 5 мін.

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По Краснопільській громаді ворог вдарив з мінометів, 9 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували артилерійський обстріл, скидання ВОГ з БпЛА – 12 вибухів.

На Новослобідську громаду окупанти скинули 6 мін.

У Шалигинській громаді був один вибух внаслідок атаки FPV-дрона.

По Свеській громаді був гранатометний обстріл, 29 вибухів.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили артилерійський обстріл, 2 вибухи.

Сумська областьобстрілвибух
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