Росіяни били по дев’яти громадах Сумщини, близько сотні вибухів за добу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, пролунало 95 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Есманьській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дроном – 27 вибухів.
Глухівську громаду атакував FPV-дронами, 4 вибухи.
На Середино-Будську громаду росіяни скинули 5 мін.
По Краснопільській громаді ворог вдарив з мінометів, 9 вибухів.
У Великописарівській громаді зафіксували артилерійський обстріл, скидання ВОГ з БпЛА – 12 вибухів.
На Новослобідську громаду окупанти скинули 6 мін.
У Шалигинській громаді був один вибух внаслідок атаки FPV-дрона.
По Свеській громаді був гранатометний обстріл, 29 вибухів.
По Юнаківській громаді росіяни здійснили артилерійський обстріл, 2 вибухи.