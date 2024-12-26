Россияне били по девяти громадам Сумщины, около сотни взрывов за сутки
В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов Сумской области, прозвучало 95 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады".
Детали: По Эсманьской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV-дроном - 27 взрывов.
Глуховскую громаду атаковал FPV-дронами, 4 взрыва.
На Середино-Будскую общину россияне сбросили 5 мин.
По Краснопольской громаде враг ударил из минометов, 9 взрывов.
В Великописаревской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА - 12 взрывов.
На Новослободскую громаду оккупанты сбросили 6 мин.
В Шалыгинской громаде был один взрыв в результате атаки FPV-дрона.
По Свесской общине был гранатометный обстрел, 29 взрывов.
По Юнаковской общине россияне осуществили артиллерийский обстрел, 2 взрыва.