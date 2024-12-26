Россияне били по девяти громадам Сумщины, около сотни взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов Сумской области, прозвучало 95 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Эсманьской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV-дроном - 27 взрывов.

Глуховскую громаду атаковал FPV-дронами, 4 взрыва.

На Середино-Будскую общину россияне сбросили 5 мин.

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По Краснопольской громаде враг ударил из минометов, 9 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА - 12 взрывов.

На Новослободскую громаду оккупанты сбросили 6 мин.

В Шалыгинской громаде был один взрыв в результате атаки FPV-дрона.

По Свесской общине был гранатометный обстрел, 29 взрывов.

По Юнаковской общине россияне осуществили артиллерийский обстрел, 2 взрыва.