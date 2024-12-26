У Бєлгородській області РФ заявили про нібито атаку дронів і знеструмлення
Четвер, 26 грудня 2024, 02:26
Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про атаку дронів на Бєлгородську область і знеструмлення шести населених пунктів.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова Гладков: "ЗСУ за допомогою безпілотників атакували Грайворонський округ".
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Деталі: За словами російського губернатора, внаслідок скидання вибухових пристроїв пошкоджено лінію електропередачі.
Пряма мова Гладков: "Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга".