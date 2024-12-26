В Белгородской области РФ заявили о якобы атаке дронов и обесточивании
Четверг, 26 декабря 2024, 02:26
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Белгородскую область и обесточивании шести населенных пунктов.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "ВСУ с помощью беспилотников атаковали Грайворонский округ".
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Детали: По словам российского губернатора, в результате сброса взрывных устройств повреждена линия электропередачи.
Прямая речь Гладкова: "Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымянное и Новостроевка Вторая".