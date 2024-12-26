Замах на Трампа у Флориді: суд перенесли на вересень наступного року

Суд над підозрюваним у замаху на новообраного президента Дональда Трампа Південній Флориді, відклали до вересня 2025 року.

Джерело: ABC News із посиланням на рішення судді

Дослівно: "Суд над Раяном Раутом розпочнеться 8 вересня замість раніше запланованої дати 10 лютого 2025 року".

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Деталі: У публікації зазначають, що 58-річний Раут, житель Гавайських островів, не визнав себе винним.

Адвокати Раута просили суддю відкласти судовий процес не раніше грудня наступного року, заявивши, що їм потрібно більше часу, щоб вивчити докази проти нього і вирішити, чи варто захищати його через неосудність.

Також додається, що захисники Раута володіли 17 мобільними телефонами і численними іншими електронними пристроями, а також сотнями годин відеозаписів з поліцейських нагрудних камер і камер спостереження, які були надані стороні захисту під час слухань два тижні тому у Форт Пірсі, штат Флорида.

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За версією прокурорів, Раут кілька тижнів планував замах на Трампа, перш ніж скоїти його 15 вересня, коли Трамп грав у гольф у своєму заміському клубі Вест-Палм-Біч.

Арешт Раута відбувся через два місяці після того, як Трамп був поранений у вухо в результаті замаху на нього під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

Рауту за замах на вбивство тодішнього основного кандидата в президенти Трампа загрожує довічне ув'язнення у разі визнання його винним.

Нагадаємо: Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Після цього в МЗС закликали міжнародну спільноту утриматись від пошуку зв’язків між Раутом та Україною.