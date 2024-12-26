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Покушение на Трампа во Флориде: суд перенесли на сентябрь следующего года

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 03:54

Суд над подозреваемым в покушении на новоизбранного президента Дональда Трампа в Южной Флориде, отложили до сентября 2025 года.

Источник: ABC News со ссылкой на решение судьи

Дословно: "Суд над Райаном Раутом начнется 8 сентября вместо ранее запланированной даты 10 февраля 2025 года".

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Детали: В публикации отмечают, что 58-летний Раут, житель Гавайских островов, не признал себя виновным.

Адвокаты Раута просили судью отложить судебный процесс не ранее декабря следующего года, заявив, что им нужно больше времени, чтобы изучить доказательства против него и решить, стоит ли защищать его из-за невменяемости.

Также добавляется, что защитники Раута владели 17 мобильными телефонами и многочисленными другими электронными устройствами, а также сотнями часов видеозаписей с полицейских нагрудных камер и камер наблюдения, которые были предоставлены стороне защиты во время слушаний две недели назад в Форт Пирсе, штат Флорида.

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По версии прокуроров, Раут несколько недель планировал покушение на Трампа, прежде чем совершить его 15 сентября, когда Трамп играл в гольф в своем загородном клубе Вест-Палм-Бич.

Арест Раута состоялся через два месяца после того, как Трамп был ранен в ухо в результате покушения на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Рауту за покушение на убийство тогдашнего основного кандидата в президенты Трампа грозит пожизненное заключение в случае признания его виновным.

Напомним: Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

После этого в МИД призвали международное сообщество воздержаться от поиска связей между Раутом и Украиной.

ТрампсудСША
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