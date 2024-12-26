Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

В Україні показали нові вагони для медичної евакуації

Ольга Глущенко Четвер, 26 грудня 2024, 04:52
В Україні показали нові вагони для медичної евакуації
фото: Медичні сили ЗСУ

У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.

Реклама:

Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.

 
фото: Медичні сили ЗСУ

Пряма мова командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора Анатолія Казмірчука: "Кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує наших Захисників, які цього потребують. Дякуємо за співпрацю у забезпеченні якісної медичної допомоги усім причетним".

Укрзалізницяевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На фронті від початку доби майже дві сотні боїв, ворог активно атакує на Курщині – Генштаб

Конгрес США затвердив перемогу Трампа на виборах

На пішохідному переході у Варшаві збили на смерть 14-річного українця

Публічне СЗЧ: Гнезділова залишили під вартою до кінця січня

Керівника Держмитниці підозрюють у недекларуванні будинку та землі за $100 тисяч

Фото, оновленоРосіяни вдарили по автобусу з пасажирами у Херсоні: загинув еколог міськради

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята
Поліція проводить обшуки в Укрзалізниці
Укрзалізниця повідомляє про точкові знеструмлення
Останні новини
03:40
Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters
03:02
Російські обстріли Сіверська і Рівного на Донеччині: загинула людина, троє поранених
02:22
У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу H5N1
01:56
Алонсо: Ймовірно, сезон 2026 року стане для мене останнім у Формулі-1
01:30
оновлено від 00:58Ворог окупував населені пункти на Донеччині та Харківщині – DeepState
00:28
Макрон: Франція залишає африканські країни, бо не хоче допомагати путчистам
00:04
Гарріс про затвердження перемоги Трампа: Я зробила те, що робила всю карʼєру
23:54
Генштаб назвав втрати ворога на Курщині за 5 місяців: 15 тисяч убитими
23:34
США помʼякшили санкції проти Сирії для надання гумдопомоги
23:29
Армія РФ 50 разів обстріляла Сумщину, є постраждалий
Усі новини...
Реклама:
Реклама: