В Україні показали нові вагони для медичної евакуації
Четвер, 26 грудня 2024, 04:52
У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
Деталі: У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.
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Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.
Пряма мова командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора Анатолія Казмірчука: "Кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує наших Захисників, які цього потребують. Дякуємо за співпрацю у забезпеченні якісної медичної допомоги усім причетним".