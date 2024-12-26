В Україні показали нові вагони для медичної евакуації

У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони України та Збройних Сил України випустили ще декілька вагонів для медичної евакуації.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: У повідомленні зазначається, що потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців.

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Обладнання таких вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю.

фото: Медичні сили ЗСУ

Пряма мова командувача Медичних сил ЗСУ генерал-майора Анатолія Казмірчука: "Кваліфікована та своєчасна допомога на усіх етапах медичної евакуації щодня рятує наших Захисників, які цього потребують. Дякуємо за співпрацю у забезпеченні якісної медичної допомоги усім причетним".