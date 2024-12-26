В Украине показали новые вагоны для медицинской эвакуации
Четверг, 26 декабря 2024, 04:52
В рамках взаимодействия Укрзализныци, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выпустили еще несколько вагонов для медицинской эвакуации.
Источник: командование Медицинских сил ВСУ
Детали: В сообщении отмечается, что поезда с такими вагонами эвакуируют тяжелораненых военнослужащих.
Реклама:
Оборудование таких вагонов приравнивается к оборудованию настоящего мобильного госпиталя.
Прямая речь командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука: "Квалифицированная и своевременная помощь на всех этапах медицинской эвакуации ежедневно спасает наших Защитников, которые в этом нуждаются. Спасибо за сотрудничество в обеспечении качественной медицинской помощи всем причастным".