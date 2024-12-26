В Украине показали новые вагоны для медицинской эвакуации

В рамках взаимодействия Укрзализныци, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выпустили еще несколько вагонов для медицинской эвакуации.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Детали: В сообщении отмечается, что поезда с такими вагонами эвакуируют тяжелораненых военнослужащих.

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Оборудование таких вагонов приравнивается к оборудованию настоящего мобильного госпиталя.

фото: Медицинские силы ВСУ

Прямая речь командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука: "Квалифицированная и своевременная помощь на всех этапах медицинской эвакуации ежедневно спасает наших Защитников, которые в этом нуждаются. Спасибо за сотрудничество в обеспечении качественной медицинской помощи всем причастным".