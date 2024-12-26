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Втрати росіян перевалили за 780 тисяч – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 26 грудня 2024, 07:58
Втрати росіян перевалили за 780 тисяч – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 540 окупантів, 24 артилерійські системи та 10 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом за минулу добу захисники знешкодили 1540 окупантів, підбили 2 танки, 10 ББМ, 24 артилерійські системи, 63 безпілотники, 1 засіб ППО, 55 крилатих ракет та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

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Станом на 26.12.24 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали ‒ близько 780 860 осіб; 9 630 танків, 19 933 бойових броньованих машин, 21 357 артилерійських систем, 1031 засіб ППО, 3003 крилатих ракет, 20 971 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Дані уточнюються.

Генштабвійна
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