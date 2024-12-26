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Потери россиян перевалили за 780 тысяч – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 26 декабря 2024, 07:58
Потери россиян перевалили за 780 тысяч – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 540 оккупантов, 24 артиллерийские системы и 10 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за минувшие сутки защитники обезвредили 1540 оккупантов, подбили 2 танка, 10 ББМ, 24 артиллерийские системы, 63 беспилотника, 1 средство ПВО, 55 крылатых ракет и 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн врага.

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По состоянию на 26.12.24 общие боевые потери противника ориентировочно составили - около 780 860 человек; 9 630 танков, 19 933 боевых бронированных машин, 21 357 артиллерийских систем, 1031 средство ПВО, 3003 крылатых ракет, 20 971 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Данные уточняются.

Генштабвойна
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