Повітряні сили збили 20 дронів, ще 11 – локаційно втрачено

Росіяни атакували Україну 31-ма безпілотником, ППО знищила 20 дронів, 11 ворожі безпілотники-імітаторів – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – РФ.

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Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.