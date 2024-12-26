Воздушные силы сбили 20 дронов, еще 11 – локационно потеряно

Россияне атаковали Украину 31-ю беспилотником, ПВО уничтожила 20 дронов, 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 26 декабря 2024 года (с 19.00 25 декабря) противник атаковал 31-м ударным БпЛА типа „Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово - РФ.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.