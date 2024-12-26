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У Росії чоловік в’їхав у будівлю військкомату і підпалив автомобіль

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 грудня 2024, 08:42
У Росії чоловік в’їхав у будівлю військкомату і підпалив автомобіль
фото з Telegram

У місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ увечері 25 грудня автомобіль в’їхав до будівлі військового комісаріату – водій протаранив ворота й після цього підпалив машину.

Джерело: мер російського міста Олексій Соколов, "Радіо Свобода", "Медіазона"

Деталі: Соколов назвав водія "черговою жертвою українських шахраїв". За словами мера, чоловіка затримали, він дає свідчення.

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Соколов закликав жителів "дуже уважно" ставитися до всіх дзвінків та повідомлень, "змістом яких є вимога вчинити за інструкцією співрозмовника якісь протизаконні дії".

Слідчий комітет по Володимирській області порушив кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Згідно з підрахунками видання "Медіазона", з 13 грудня до вечора 24 грудня росіяни не менш як 50 разів атакували банки, поліцейські машини та інші об’єкти під впливом "телефонних шахраїв". Більшість атак припала на 20 і 21 грудня.

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Щонайменше шістьох затриманих за підпали звинуватили у тероризмі, ще одинадцятьом інкримінували статтю про умисне пошкодження майна. Це найбільша хвиля нападів під впливом шахраїв, зазначає видання. Попередня велика хвиля атак відбулася в період з 29 липня до 3 серпня 2023 року, тоді було здійснено 37 підпалів.

Росія
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