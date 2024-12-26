В России мужчина въехал в здание военкомата и поджег автомобиль

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ вечером 25 декабря автомобиль въехал в здание военного комиссариата - водитель протаранил ворота и после этого поджег машину.

Источник: мэр российского города Алексей Соколов, "Радио Свобода", "Медиазона"

Детали: Соколов назвал водителя "очередной жертвой украинских мошенников". По словам мэра, мужчину задержали, он дает показания.

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Соколов призвал жителей "очень внимательно" относиться ко всем звонкам и сообщениям, "содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-то противозаконные действия".

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Согласно подсчетам издания "Медиазона", с 13 декабря до вечера 24 декабря россияне не менее 50 раз атаковали банки, полицейские машины и другие объекты под влиянием "телефонных мошенников". Большинство атак пришлось на 20 и 21 декабря.

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По меньшей мере шестерых задержанных за поджоги обвинили в терроризме, еще одиннадцати инкриминировали статью об умышленном повреждении имущества. Это самая большая волна нападений под влиянием мошенников, отмечает издание. Предыдущая большая волна атак произошла в период с 29 июля по 3 августа 2023 года, тогда было совершено 37 поджогов.