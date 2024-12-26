Нідерланди планують виділити Україні ще 6 млрд євро – посол

За словами посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута, країна вже спрямувала Україні 3,8 млрд євро. Найближчим часом планується виділення ще 6 млрд для підтримки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Укрінформу

Деталі: За словами посла, впродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою.

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"Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли", – розповів він.

Дорхаут поділився, що енергетика – один із пріоритетів для Нідерландів у допомозі України.

"Ми вже багато зробили для підтримки вашої країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", – зазначив посол.

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Дипломат наголосив, що боротьба з агресією РФ "не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи", адже йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.

"Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", – додав Дорхаут.

На початку грудня Нідерланди оголосили про намір виділити Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Також країна оголосила про наміри передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.