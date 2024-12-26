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Нидерланды планируют выделить Украине еще 6 млрд евро – посол

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 26 декабря 2024, 11:10
Нидерланды планируют выделить Украине еще 6 млрд евро – посол
Дорхаут. Иллюстративное фото: Getty Images

По словам посла Нидерландов в Украине Алле Дорхаута, страна уже направила Украине 3,8 млрд евро. В ближайшее время планируется выделение еще 6 млрд для поддержки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Укринформу

Детали: По словам посла, на протяжении последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину различными способами - морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью.

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"Сейчас уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили", – рассказал он.

Дорхаут поделился, что энергетика - один из приоритетов для Нидерландов в помощи Украине.

"Мы уже много сделали для поддержки вашей страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как еще мы можем помочь Украине пережить эту зиму", – отметил посол.

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Дипломат подчеркнул, что борьба с агрессией РФ "не только в интересах Украины, но и в интересах Европы", ведь речь идет о защите безопасности, процветания и ценностей.

В этом контексте он отметил важность вступления Украины в ЕС, поскольку в Договоре о Европейском Союзе есть отдельное положение о безопасности.

"Когда война закончится, ЕС обязательно будет иметь долгосрочные отношения с Украиной, и я считаю, что все, что ЕС и страны-члены сейчас делают по оказанию военной помощи Украине, частично сместится в сторону экономической поддержки, восстановления и т.д.", – добавил Дорхаут.

В начале декабря Нидерланды объявили о намерении выделить Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.

Также страна объявила о намерениях передать Украине два противоминных корабля Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen.

Нидерландыпомощь Украине
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