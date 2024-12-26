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Нацгвардії поставили 20 тисяч неякісних спальників: бізнесмену оголосили підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 грудня 2024, 11:14
Нацгвардії поставили 20 тисяч неякісних спальників: бізнесмену оголосили підозру
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідування за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тисяч спальних мішків неналежної якості. Вони не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.

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Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн, зазначають прокурори.

Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

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Наразі йому обрано запобіжний захід (не уточнюється, який саме –ред.). Зазначається, що правову оцінку діям військових службових осіб Нацгвардії України буде надано за результатами дослідження зібраних доказів.

шахрайствоДБР
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