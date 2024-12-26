Нацгвардії поставили 20 тисяч неякісних спальників: бізнесмену оголосили підозру
Працівники Державного бюро розслідування за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тисяч спальних мішків неналежної якості. Вони не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.
Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.
Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн, зазначають прокурори.
Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Наразі йому обрано запобіжний захід (не уточнюється, який саме –ред.). Зазначається, що правову оцінку діям військових службових осіб Нацгвардії України буде надано за результатами дослідження зібраних доказів.