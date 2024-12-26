Нацгвардии поставили 20 тысяч некачественных спальников: бизнесмену объявлено подозрение

Работники Государственного бюро расследования при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый поставил в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины по государственному контракту 20 тысяч спальных мешков ненадлежащего качества. Они не могут использоваться по своему целевому назначению.

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В частности, по заключению экспертизы, состав ткани не соответствовал заявленным требованиям, в спальниках также отсутствовали обязательные элементы: подкладка из флиса и слой из спецткани, который не пропускает воздух.

Такие действия подозреваемого повлекли ущерб государству в размере 30 млн грн, отмечают прокуроры.

Директору предприятия сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

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Сейчас ему избрана мера пресечения (не уточняется, какая именно -ред.). Отмечается, что правовую оценку действиям военных должностных лиц Нацгвардии Украины будет предоставлена по результатам исследования собранных доказательств.