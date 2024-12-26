Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: восьмеро поранених, троє у важкому стані

У четвер 26 грудня російські окупанти атакували центральний ринок Нікополя, наразі відомо, що постраждали 8 людей.

Джерело: ДСНС, МВС

Деталі: У четвер російські війська завдали удару по центральному ринку Нікополя. Постраждали 6 людей – чотири жінки і два чоловіка.

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Значно пошкоджені торгові приміщення. Окупанти поцілили по ринку дроном-камікадзе.

Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що госпіталізовані жінки 39, 63 та 64 років – "важкі". Решта – в стані середньої тяжкості.

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Оновлено: Згодом Лисак додав, що постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому.