Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: восьмеро поранених, троє у важкому стані

Альона Мазуренко Четвер, 26 грудня 2024, 11:23
Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: восьмеро поранених, троє у важкому стані
фото: ДСНС

У четвер 26 грудня російські окупанти атакували центральний ринок Нікополя, наразі відомо, що постраждали 8 людей.

Джерело: ДСНС, МВС

Деталі: У четвер російські війська завдали удару по центральному ринку Нікополя. Постраждали 6 людей – чотири жінки і два чоловіка.

Реклама:

Значно пошкоджені торгові приміщення. Окупанти поцілили  по ринку дроном-камікадзе.

Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що госпіталізовані жінки 39, 63 та 64 років – "важкі". Решта – в стані середньої тяжкості.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Згодом Лисак додав, що постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому.

 
 
 

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
війна
У ЗСУ уточнили результати удару по пункту управління ворога на Курщині: 18 загиблих
Більшість західноєвропейців вважають, що союзники недостатньо допомагають Україні у війні
МОЗ: В Україні через обстріли РФ повністю зруйновано майже 300 обʼєктів медзакладів
Останні новини
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
22:41
фотоМузей Ханенків завершив реставрацію після пошкоджень від російського обстрілу
22:31
Генштаб: На Курському напрямку українські війська відбили 25 атак ворога
21:54
ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: