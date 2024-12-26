Россияне ударили по центральному рынку Никополя: восемь раненых, трое в тяжелом состоянии
Четверг, 26 декабря 2024, 11:23
В четверг 26 декабря российские оккупанты атаковали центральный рынок Никополя, пока известно, что пострадали 8 человек.
Детали: В четверг российские войска нанесли удар по центральному рынку Никополя. Пострадали 6 человек - четыре женщины и два мужчины.
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Значительно повреждены торговые помещения.
Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.
Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что госпитализированные женщины 39, 63 и 64 лет - "тяжелые". Остальные - в состоянии средней тяжести.
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Обновлено: Позже Лысак добавил, что пострадавших в Никополе 8. Из них семеро госпитализированы. Одна женщина - в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом.