Россияне ударили по центральному рынку Никополя: восемь раненых, трое в тяжелом состоянии

В четверг 26 декабря российские оккупанты атаковали центральный рынок Никополя, пока известно, что пострадали 8 человек.

Источник: ГСЧС, МВД

Детали: В четверг российские войска нанесли удар по центральному рынку Никополя. Пострадали 6 человек - четыре женщины и два мужчины.

Реклама:

Значительно повреждены торговые помещения.

Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что госпитализированные женщины 39, 63 и 64 лет - "тяжелые". Остальные - в состоянии средней тяжести.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Позже Лысак добавил, что пострадавших в Никополе 8. Из них семеро госпитализированы. Одна женщина - в критическом состоянии. Еще три человека - в тяжелом.