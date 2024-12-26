Через технічний збій Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради

Через внутрішні технічні неполадки Міністерство оборони України перенесло голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ з 26 грудня на 7 січня 2025 року.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: У повідомленні міністерство вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради.

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Вказано, що причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.

Дослівно: "Для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування.

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Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.

Закликаємо громадян узяти участь у голосуванні. Ваша думка важлива для нас і для майбутнього Міністерства оборони України".