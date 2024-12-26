Из-за технического сбоя МОУ перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета
Из-за внутренних технических неполадок Министерство обороны Украины перенесло голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ с 26 декабря на 7 января 2025 года.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: В сообщении министерство извиняется за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета.
Указано, что причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.
Дословно: "Для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:
Аннулировать результаты сегодняшнего голосования.
Перенести проведение голосования на 7 января 2025 года.
Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.
Призываем граждан принять участие в голосовании. Ваше мнение важно для нас и для будущего Министерства обороны Украины".