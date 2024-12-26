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Из-за технического сбоя МОУ перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 13:17
Из-за технического сбоя МОУ перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета
иллюстративное фото Минобороны

Из-за внутренних технических неполадок Министерство обороны Украины перенесло голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ с 26 декабря на 7 января 2025 года.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: В сообщении министерство извиняется за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета.

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Указано, что причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.

Дословно: "Для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:

Аннулировать результаты сегодняшнего голосования.

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Перенести проведение голосования на 7 января 2025 года.

Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/.

Призываем граждан принять участие в голосовании. Ваше мнение важно для нас и для будущего Министерства обороны Украины".

Минобороны
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