Розвідники розповіли про нові втрати військ КНДР на Курщині

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що війська КНДР на Курщині продовжують зазнавати втрат.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "Держава-агресор Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України.

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Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА ЗС РФ".

Деталі: Так вранці 20 грудня штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції.

Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

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На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води ― через активні бойові дії логістика ускладнена.

Того ж дня внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту Новоівановка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.

21 грудня росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.

Крім цього, за даними ГУР, 22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

24 грудня залучені до ведення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар’їно-Новоівановка Курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра.

Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5" з метою ефективнішої розвідки, інформує ГУР МОУ.