Разведчики рассказали о новых потерях войск КНДР на Курщине

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что войска КНДР на Курщине РФ продолжают нести потери.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "Государство-агрессор Россия продолжает использовать войска КНДР в боевых действиях против Украины.

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Поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА ВС РФ".

Детали: Так утром 20 декабря штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Впрочем российские офицеры приказали продолжать удержание позиции.

Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

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На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды - из-за активных боевых действий логистика затруднена.

В тот же день в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

Кроме этого, по данным ГУР, 22 декабря в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

24 декабря привлеченные к ведению войны против Украины северокорейские подразделения вели боевые действия, в частности в районе Дарьино-Новоивановка Курской области вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БПЛА. Вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого соприкосновения на расстоянии около 1 километра.

Также войска КНДР развернули не менее 5 дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5" с целью более эффективной разведки, информирует ГУР МОУ.