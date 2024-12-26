У Росії ввели режим НС федерального рівня через розлив мазуту у Чорному морі

Лідер РФ Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації федерального через розлив мазуту після аварії танкерів 15 грудня у Керченській протоці.

Джерело: російське видання "Meduza", "Радіо Свобода" з посиланням на слова так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Ми вчора з колегами проговорили, цій ситуації за рішенням лідера [Володимира Путіна] буде присвоєно статус федеральної НС".

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Деталі: За його словами, підвищення режиму НС до федерального рівня означає, що на усунення наслідків розливу мазуту виділять гроші з федерального бюджету.

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