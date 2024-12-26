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У Росії ввели режим НС федерального рівня через розлив мазуту у Чорному морі

Анастасія ПроцЧетвер, 26 грудня 2024, 14:26
У Росії ввели режим НС федерального рівня через розлив мазуту у Чорному морі
Фото: Олексій Майшев/РИА Новости

Лідер РФ Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації федерального через розлив мазуту після аварії танкерів 15 грудня у Керченській протоці. 

Джерело: російське видання "Meduza", "Радіо Свобода" з посиланням на слова так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова

Пряма мова Аксьонова: "Ми вчора з колегами проговорили, цій ситуації за рішенням лідера [Володимира Путіна] буде присвоєно статус федеральної НС".

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Деталі: За його словами, підвищення режиму НС до федерального рівня означає, що на усунення наслідків розливу мазуту виділять гроші з федерального бюджету.

Передісторія: 

  • У Керченській протоці вранці 15 грудня затонули два танкери"Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". Їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.
  • Після аварій танкерів "Грінпіс Україна" попередив, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.
  • 25 грудня у Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя. 

РосіянафтаЧорне море
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