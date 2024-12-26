В России ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море

Лидер РФ Владимир Путин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута после аварии танкеров 15 декабря в Керченском проливе.

Источник: российское издание "Meduza", "Радио Свобода" со ссылкой на слова так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова

Прямая речь Аксенова: "Мы вчера с коллегами проговорили, этой ситуации по решению лидера [Владимира Путина] будет присвоен статус федеральной ЧС".

Реклама:

Детали: По его словам, повышение режима ЧС до федерального уровня означает, что на устранение последствий разлива мазута выделят деньги из федерального бюджета.

Предыстория: