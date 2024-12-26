В России ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море
Четверг, 26 декабря 2024, 14:26
Лидер РФ Владимир Путин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута после аварии танкеров 15 декабря в Керченском проливе.
Источник: российское издание "Meduza", "Радио Свобода" со ссылкой на слова так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова
Прямая речь Аксенова: "Мы вчера с коллегами проговорили, этой ситуации по решению лидера [Владимира Путина] будет присвоен статус федеральной ЧС".
Реклама:
Детали: По его словам, повышение режима ЧС до федерального уровня означает, что на устранение последствий разлива мазута выделят деньги из федерального бюджета.
Предыстория:
- В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.
- После аварий танкеров "Гринпис Украина" предупредил, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.
- 25 декабря в Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья.