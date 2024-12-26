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В России ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море

Анастасия ПроцЧетверг, 26 декабря 2024, 14:26
В России ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Лидер РФ Владимир Путин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута после аварии танкеров 15 декабря в Керченском проливе.

Источник: российское издание "Meduza", "Радио Свобода" со ссылкой на слова так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова

Прямая речь Аксенова: "Мы вчера с коллегами проговорили, этой ситуации по решению лидера [Владимира Путина] будет присвоен статус федеральной ЧС".

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Детали: По его словам, повышение режима ЧС до федерального уровня означает, что на устранение последствий разлива мазута выделят деньги из федерального бюджета.

Предыстория:

  • В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.
  • После аварий танкеров "Гринпис Украина" предупредил, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.
  • 25 декабря в Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья.

РосcиянефтьЧерное море
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