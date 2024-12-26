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Мешканці Швеції, Данії й Британії не готові до миру ціною українських земель

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 26 грудня 2024, 14:52
Мешканці Швеції, Данії й Британії не готові до миру ціною українських земель
Ілюстративне фото: Getty Images

За результатами грудневого опитування YouGov, громадяни Швеції, Данії та Великої Британії здебільшого проти ідеї "мирного врегулювання" війни РФ проти України ціною територіальних поступок України. Водночас, у Франції, Німеччині та Італії така угода сприймається більш лояльно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значуща меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.

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Незрозуміло, як може бути укладена будь-яка угода щодо України. Минулого тижня Путін підтвердив свої максималістські цілі, включаючи російський контроль над Кримом і чотирма окупованими українськими регіонами, а також демілітаризацію України і вето на її членство в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував розмови Заходу про мирний процес як передчасні, заявивши, що Україна повинна отримати те, що їй потрібно, щоб зупинити перемогу Путіна.

Передісторія:

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  • 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.
  • Також понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.


опитуванняВелика БританіяДаніяШвеція
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