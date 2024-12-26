Мешканці Швеції, Данії й Британії не готові до миру ціною українських земель
За результатами грудневого опитування YouGov, громадяни Швеції, Данії та Великої Британії здебільшого проти ідеї "мирного врегулювання" війни РФ проти України ціною територіальних поступок України. Водночас, у Франції, Німеччині та Італії така угода сприймається більш лояльно.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) та Великій Британії (51%), а також значуща меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.
Незрозуміло, як може бути укладена будь-яка угода щодо України. Минулого тижня Путін підтвердив свої максималістські цілі, включаючи російський контроль над Кримом і чотирма окупованими українськими регіонами, а також демілітаризацію України і вето на її членство в НАТО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував розмови Заходу про мирний процес як передчасні, заявивши, що Україна повинна отримати те, що їй потрібно, щоб зупинити перемогу Путіна.
Передісторія:
- 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою РФ.
- Також понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.