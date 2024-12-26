Жители Швеции, Дании и Британии не готовы к миру ценой украинских земель

По результатам декабрьского опроса YouGov, граждане Швеции, Дании и Великобритании в основном против идеи "мирного урегулирования" войны РФ против Украины ценой территориальных уступок Украины. В то же время, во Франции, Германии и Италии такое соглашение воспринимается более лояльно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значимое меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно, по сравнению с лишь 37% во Франции и 31% в Германии и Италии.

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Непонятно, как может быть заключено любое соглашение по Украине. На прошлой неделе Путин подтвердил свои максималистские цели, включая российский контроль над Крымом и четырьмя оккупированными украинскими регионами, а также демилитаризацию Украины и вето на ее членство в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал разговоры Запада о мирном процессе как преждевременные, заявив, что Украина должна получить то, что ей нужно, чтобы остановить победу Путина.

Предыстория:

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