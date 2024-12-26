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Більшість західноєвропейців вважають, що союзники недостатньо допомагають Україні у війні

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 грудня 2024, 14:59
Більшість західноєвропейців вважають, що союзники недостатньо допомагають Україні у війні
ілюстративне фото 116 ОМБр

Результати грудневого опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що більшість західноєвропейців вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з точки зору економічних санкцій проти Москви, так і з точки зору військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі Росії у війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Близько 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів сказали, що загальна допомога Україні є недостатньою.

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Однак мало хто вважає, що їхня країна повинна збільшити підтримку.

Меншість – від 29% у Швеції до 21% у Великій Британії та Німеччині, до 14% у Франції і лише 11% в Італії – вважали, що їхній уряд повинен збільшити допомогу Україні, при цьому більша частка опитаних у кожній країні говорила, що її слід або зберегти, або зменшити.

Що стосується конкретних заходів, таких як посилення санкцій, постачання більшої кількості зброї, відправка більшої кількості військ на підтримку членів НАТО в Східній Європі або координація авіаударів по російських цілях в Україні, то підтримка була стабільною або нижчою, ніж раніше.

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На запитання, якою, на їхню думку, буде ситуація через рік, мало хто з західноєвропейців вважав, що переможе або Росія, або Україна, більшість вважала, що обидві країни або продовжуватимуть воювати, або буде досягнуто мирного врегулювання.

Врегулювання конфлікту вважали більш імовірним респонденти в Данії (47%), Німеччині (40%), Великій Британії і Франції (38%) та Італії (36%), тоді як продовження бойових дій вважали дещо більш імовірним сценарієм респонденти в Іспанії (36%) та Швеції (35%).

Це опитування також показало, що готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.

Також мешканці країн Західної Європи розділилися в думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишило б Росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року, як це, за повідомленнями, може планувати обраний президент США Дональд Трамп.

допомога Українівійна
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