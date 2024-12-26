Большинство западноевропейцев считают, что союзники недостаточно помогают Украине в войне

Результаты декабрьского опроса YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Британии показало, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины делают недостаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и с точки зрения военной и другой помощи Киеву, чтобы предотвратить победу России в войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Около 66% датчан, 63% шведов и испанцев, 59% британцев, 53% немцев и итальянцев и 52% французов сказали, что общая помощь Украине является недостаточной.

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Однако мало кто считает, что их страна должна увеличить поддержку.

Меньшинство – от 29% в Швеции до 21% в Великобритании и Германии, до 14% во Франции и только 11% в Италии – считали, что их правительство должно увеличить помощь Украине, при этом большая доля опрошенных в каждой стране говорила, что ее следует либо сохранить, либо уменьшить.

Что касается конкретных мер, таких как усиление санкций, поставки большего количества оружия, отправка большего количества войск в поддержку членов НАТО в Восточной Европе или координация авиаударов по российским целям в Украине, то поддержка была стабильной или ниже, чем раньше.

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На вопрос, какой, по их мнению, будет ситуация через год, мало кто из западноевропейцев считал, что победит или Россия, или Украина, большинство считало, что обе страны либо будут продолжать воевать, либо будет достигнуто мирное урегулирование.

Урегулирование конфликта считали более вероятным респонденты в Дании (47%), Германии (40%), Великобритании и Франции (38%) и Италии (36%), тогда как продолжение боевых действий считали несколько более вероятным сценарием респонденты в Испании (36%) и Швеции (35%).

Этот опрос также показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.

Также жители стран Западной Европы разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы России контроль по крайней мере над некоторыми частями Украины, которые она незаконно захватила после вторжения в феврале 2022 года, как это, по сообщениям, может планировать избранный президент США Дональд Трамп.