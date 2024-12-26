ОВА: Окупанти на Херсонщині регулярно намагаються закріпитись на правобережжі

Диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються закріпитися на територіях Херсонщини, які контролюють ЗСУ, також збільшилась кількість ворожих обстрілів.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми спостерігаємо підвищення активності противника. Росіяни активізували маневри живої сили та техніки. Посилили вогневий вплив з усього, особливо бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів".

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Деталі: За словами Прокудіна, щодня спостерігаються спроби висування ворожих диверсійних груп, які намагаються закріпитися на дніпровських островах поблизу Херсона або переправитися на правий берег річки. Як підкреслив очільник ОВА, усіх диверсантів, які намагалися зайняти плацдарм на правобережжі, знищено. "Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - зазначив Прокудін.

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