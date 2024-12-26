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ОВА: Оккупанты на Херсонщине регулярно пытаются закрепиться на правобережье

Украинская правдаЧетверг, 26 декабря 2024, 15:00
ОВА: Оккупанты на Херсонщине регулярно пытаются закрепиться на правобережье
Скриншот Deep State

Диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются закрепиться на территориях Херсонщины, которые контролируют ВСУ, также увеличилось количество вражеских обстрелов.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы наблюдаем повышение активности противника. Россияне активизировали маневры живой силы и техники. Усилили огневое воздействие по всему, особенно бомбардировки управляемыми авиабомбами некоторых путей, некоторых населенных пунктов".

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Детали: По словам Прокудина, ежедневно наблюдаются попытки выдвижения вражеских диверсионных групп, которые пытаются закрепиться на днепровских островах вблизи Херсона или переправиться на правый берег реки. Как подчеркнул глава ОВА, все диверсанты, которые пытались занять плацдарм на правобережье, уничтожены. "Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонщины и закрепились там", - отметил Прокудин.

Предыстория:

  • Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин 24 декабря сообщил, что российские войска, вероятно, намерены захватить на одном из островов или на правобережье Херсонщины плацдарм.
  • В тот же день партизаны движения "АТЕШ" сообщили, что штурмуя правый берег Херсонской области, российские оккупанты теряют целые взводы и не добиваются успеха. 

Херсон
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