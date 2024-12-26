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Армія РФ вдарила КАБами по Харківщині: є загиблий та поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 26 грудня 2024, 15:22
Армія РФ вдарила КАБами по Харківщині: є загиблий та поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

У результаті російської атаки 26 грудня по приміщенню фермерського господарства в селі Слатине та місту  Золочів Харківської області загинув чоловік, ще троє людей поранені. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених".

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Деталі: Також Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по місту  Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. 

Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби.

Харківська областьобстрілжертви
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