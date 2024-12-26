Армія РФ вдарила КАБами по Харківщині: є загиблий та поранені
Четвер, 26 грудня 2024, 15:22
У результаті російської атаки 26 грудня по приміщенню фермерського господарства в селі Слатине та місту Золочів Харківської області загинув чоловік, ще троє людей поранені.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених".
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Деталі: Також Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.
Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби.