Армія РФ вдарила КАБами по Харківщині: є загиблий та поранені

У результаті російської атаки 26 грудня по приміщенню фермерського господарства в селі Слатине та місту Золочів Харківської області загинув чоловік, ще троє людей поранені.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених".

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Деталі: Також Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.

Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби.