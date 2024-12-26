Армия РФ ударила КАБами по Харьковщине: есть погибший и раненые

В результате российской атаки 26 декабря по помещению фермерского хозяйства в селе Слатино и городу Золочев Харьковской области погиб мужчина, еще три человека ранены.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых".

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Детали: Также Синегубов сообщил, что враг ударил по городу Золочев Богодуховского района. В результате атаки пострадал 41-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы.