Армия РФ ударила КАБами по Харьковщине: есть погибший и раненые
Четверг, 26 декабря 2024, 15:22
В результате российской атаки 26 декабря по помещению фермерского хозяйства в селе Слатино и городу Золочев Харьковской области погиб мужчина, еще три человека ранены.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых".
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Детали: Также Синегубов сообщил, что враг ударил по городу Золочев Богодуховского района. В результате атаки пострадал 41-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.
Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы.