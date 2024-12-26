У ЗСУ розкрили, хто вирішив нагородити орденом комбрига 211-ої бригади зі справи про корупцію

Подання на відзначення командира 211-ої понтонно-мостової бригади полковника Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня підписував тимчасово виконуючий обовʼязки командувача Сил підтримки ЗСУ Юрій Оніщук. На той момент Побережнюку ще не вручили підозру у зловживанні службовим становищем, але він фігурував у досудовому розслідуванні.

Джерело: начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук у коментарі "Українській правді", відповідь КСП на запит УП

Деталі: У відповіді КСП на запит УП зазначається, що робоча група командування Сил підтримки перевіряла можливі факти нестатутних заходів впливу на військових бригади з боку їх керівництва.

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За результатом перевірки, командувач Сил підтримки ЗСУ призначив службове розслідування, матеріали якого направили до тернопільської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Жодних деталей щодо переданих матеріалів у КСП не уточнили.

Однак додали, що рішенням Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12 вересня 2024 року начальника штабу – заступника командира 211-ої понтонно-мостової бригади підполковника Валерія Пастуха притягнуто до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до служби під час воєнного стану. Він сплатив штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

В день публікації розслідування УП, 16 грудня, наказом головнокомандувача Пастуха перевели на службу до іншого виду ЗСУ.

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Пряма мова начальника відділу комунікацій КСП: "Пастух був призначений у інший рід військ на посаду, яка не передбачає роботи з особовим складом. Посада не керівна. Це точно не підвищення".

Деталі: Тобто командуванню Сил підтримки було відомо про знущання з військових і здирництво у бригаді. Однак це не завадило керівництву КСП підписати подання на відзначення комбрига Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Президент Володимир Зеленський нагородив Побережнюка орденом 1 листопада 2024 року. Тоді він уже фігурував у досудовому розслідуванні щодо залучення підлеглих до будівництва дому на Хмельниччині в той час, коли вони за документами були відряджені для виконання воєнних завдань на південь України.

Пряма мова Кравчука: "Ще з кінця липня цього року командувач Сил підтримки ЗСУ генерал-майор Дмитро Герега залучається до виконання завдань за призначенням на сході України. Замість нього виконує обовʼязки посадова особа.

Заохочення військових державними нагородами здійснюється на підставі рапортів їх безпосередніх начальників. На підставі цих рапортів здійснюється подання на відповідний орган. Відповідне подання підписували певні посадові особи і тимчасово виконуючий обовʼязки командувача".

Деталі: Спочатку начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ відмовлявся називати прізвище т.в.о. командувача. Але у відповідь на запитання УП: "Чи був це Юрій Оніщук?", Кравчук відповів: "Так".

Водночас у відповіді КСП на запит УП повідомляється, що заслуги Побережнюка, на підставі яких його вирішили відзначити орденом, відображені в документах, що відносяться до службової інформації і відповідно не можуть поширюватися під час воєнного стану. Представники командування додали, що основні завдання, які виконали військові 211-ї понтонно-мостової бригади під командуванням Побережнюка, висвітлені у Вікіпедії та на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Відповідь командування Сил підтримки ЗСУ на запит УП

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