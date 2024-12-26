НАБУ з липня розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника директора ДБР, підозр немає
Детективи Національного антикорупційного бюро України з липня 2024 року проводять досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.
Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"
Дослівно з документа: "За вказаними у запиті фактами детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками можливого незаконного збагачення. Станом на момент надходження запиту у межах згаданого кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлялось".
Деталі: Жодної інформації про хід досудового розслідування в НАБУ не повідомили, оскільки це заборонено законодавством.
Передісторія:
- В червні 2024 року журналісти Нromadske зʼясували, що перший заступник начальника ДБР Олександр Удовиченко живе в апартаментах вартістю 900 тисяч доларів в елітному житловому комплексі Києва Regent Hill, але в його декларації немає згадки про цю нерухомість.
- В липні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора Державного бюро розслідувань.
- ДБР у відповідь на запит "Української правди" повідомило, що проводить службове розслідування щодо Удовиченка. Жодних деталей щодо перебігу службового розслідування у відомстві не повідомили.
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг способу життя фігуранта журналістського розслідування.