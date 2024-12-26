НАБУ з липня розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника директора ДБР, підозр немає 

Детективи Національного антикорупційного бюро України з липня 2024 року проводять досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"

Дослівно з документа: "За вказаними у запиті фактами детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками можливого незаконного збагачення. Станом на момент надходження запиту у межах згаданого кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлялось".

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Деталі: Жодної інформації про хід досудового розслідування в НАБУ не повідомили, оскільки це заборонено законодавством.

Відповідь Національного антикорупційного бюро України на запит УП

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