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НАБУ з липня розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника директора ДБР, підозр немає 

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінЧетвер, 26 грудня 2024, 17:27
НАБУ з липня розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника директора ДБР, підозр немає 
Фото ілюстративне

Детективи Національного антикорупційного бюро України з липня 2024 року проводять досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення першого заступника  директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"

Дослівно з документа: "За вказаними у запиті фактами детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками можливого незаконного збагачення. Станом на момент надходження запиту у межах згаданого кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлялось".

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Деталі: Жодної інформації про хід досудового розслідування в НАБУ не повідомили, оскільки це заборонено законодавством.

 
Відповідь Національного антикорупційного бюро України на запит УП

Передісторія: 

  • В червні 2024 року журналісти Нromadske зʼясували, що перший заступник начальника ДБР Олександр Удовиченко живе в апартаментах вартістю 900 тисяч доларів в елітному житловому комплексі Києва Regent Hill, але в його декларації немає згадки про цю нерухомість.
  • В липні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора Державного бюро розслідувань.
  • ДБР у відповідь на запит "Української правди" повідомило, що проводить службове розслідування щодо Удовиченка. Жодних деталей щодо перебігу службового розслідування у відомстві не повідомили.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює моніторинг способу життя фігуранта журналістського розслідування. 

НАБУДБР
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