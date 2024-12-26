НАБУ с июля расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя директора ГБР, подозрений нет

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с июля 2024 года проводят досудебное расследование относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорится, что он живет в незадекларированной элитной квартире в Киеве.

Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно из документа: "По указанным в запросе фактам детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам возможного незаконного обогащения. По состоянию на момент поступления запроса в рамках упомянутого уголовного производства ни одному лицу о подозрении не сообщалось".

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Детали: Никакой информации о ходе досудебного расследования в НАБУ не сообщили, поскольку это запрещено законодательством.

Ответ Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос УП

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