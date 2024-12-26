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НАБУ с июля расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя директора ГБР, подозрений нет

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинЧетверг, 26 декабря 2024, 17:27
НАБУ с июля расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя директора ГБР, подозрений нет
Фото иллюстративное

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с июля 2024 года проводят досудебное расследование относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорится, что он живет в незадекларированной элитной квартире в Киеве.

Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно из документа: "По указанным в запросе фактам детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам возможного незаконного обогащения. По состоянию на момент поступления запроса в рамках упомянутого уголовного производства ни одному лицу о подозрении не сообщалось".

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Детали: Никакой информации о ходе досудебного расследования в НАБУ не сообщили, поскольку это запрещено законодательством.

 
Ответ Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос УП

Предыстория:

  • В июне 2024 года журналисты Нromadske выяснили, что первый заместитель начальника ГБР Александр Удовиченко живет в апартаментах стоимостью 900 тысяч долларов в элитном жилом комплексе Киева Regent Hill, но в его декларации нет упоминания об этой недвижимости.
  • В июле Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя директора Государственного бюро расследований.
  • ГБР в ответ на запрос "Украинской правды" сообщило, что проводит служебное расследование в отношении Удовиченко. Никаких деталей о ходе служебного расследования в ведомстве не сообщили.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет мониторинг образа жизни фигуранта журналистского расследования.

НАБУГБР
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