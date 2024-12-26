НАБУ с июля расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя директора ГБР, подозрений нет
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с июля 2024 года проводят досудебное расследование относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорится, что он живет в незадекларированной элитной квартире в Киеве.
Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"
Дословно из документа: "По указанным в запросе фактам детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам возможного незаконного обогащения. По состоянию на момент поступления запроса в рамках упомянутого уголовного производства ни одному лицу о подозрении не сообщалось".
Детали: Никакой информации о ходе досудебного расследования в НАБУ не сообщили, поскольку это запрещено законодательством.
Предыстория:
- В июне 2024 года журналисты Нromadske выяснили, что первый заместитель начальника ГБР Александр Удовиченко живет в апартаментах стоимостью 900 тысяч долларов в элитном жилом комплексе Киева Regent Hill, но в его декларации нет упоминания об этой недвижимости.
- В июле Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя директора Государственного бюро расследований.
- ГБР в ответ на запрос "Украинской правды" сообщило, что проводит служебное расследование в отношении Удовиченко. Никаких деталей о ходе служебного расследования в ведомстве не сообщили.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет мониторинг образа жизни фигуранта журналистского расследования.