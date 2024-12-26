Офицеру 211-й понтонно-мостовой бригады сообщили о подозрении. Его разыскивают

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру, старшему лейтенанту одного из взводов 211-й понтонно-мостовой бригады, который издевался над подчиненными, бил их.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора, личный источник УП

Дословно ГБР: "В последних числах февраля 2024 года на Днепропетровщине он (командир - ред.) избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить".

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Детали: По информации источников УП речь идет о старшем лейтенанте Владиславе Пастухе, которому подозрение объявили в превышении военным должностным лицом полномочий, а также дезертирстве.

Следователи сообщили, что через месяц после первого избиения командир, находясь в Авдеевке Донецкой области, снова избил того же военного. Позже он приказал подчиненным привязать солдата к конструкции в форме деревянного креста, где пострадавший находился около четырех часов.

Как заявили правоохранители, были и другие случаи избиения подчиненных. В частности, указанный офицер в феврале нанес телесные повреждения солдату во время спора из-за видео, на котором другой военнослужащий рассказывал о ненадлежащих условиях проживания подразделения. В мае 2024 года на Харьковщине старший лейтенант избил еще одного подчиненного из-за недовольства тем, что тот обратился к нему на "ты".

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"Сейчас офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут просить суд отправить его под стражу", - говорится в сообщении ГБР. В ОГП сообщили, что он объявлен в розыск.

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