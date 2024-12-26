Лукашенко заявив, що очікує отримати "десяток" систем "Орєшнік" від Росії
Четвер, 26 грудня 2024, 18:22
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на провладну білоруську інформаційну агенцію "Белта"
Деталі: Лукашенко розповів, що на першому етапі Москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".
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Пряма мова Лукашенка: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше".
Передісторія:
- На території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі зазначав, що "Орєшнік" планують розмістити таким чином, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.