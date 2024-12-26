Лукашенко заявив, що очікує отримати "десяток" систем "Орєшнік" від Росії

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на провладну білоруську інформаційну агенцію "Белта"

Деталі: Лукашенко розповів, що на першому етапі Москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

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Пряма мова Лукашенка: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше".

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