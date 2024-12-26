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Лукашенко заявив, що очікує отримати "десяток" систем "Орєшнік" від Росії

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 грудня 2024, 18:22
Лукашенко заявив, що очікує отримати десяток систем Орєшнік від Росії
Володимир Путін, Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на провладну білоруську інформаційну агенцію "Белта"

Деталі: Лукашенко розповів, що на першому етапі Москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

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Пряма мова Лукашенка: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше".

Передісторія:

ЛукашенкоРосіязброя
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